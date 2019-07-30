Ankara'da iş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi. 60 kişiyi iş makinesiyle kurtaran İş Makinesi Operatörü Enes Tepe vatandaşların takdirini topladı.
Ankara'da iş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı30.07.2019 22:10
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