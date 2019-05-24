Ankara'da dolu yağışı hayatı felç etti

Ankara Beypazarı'nda birden bastıran dolu ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Ekili araziler büyük zarar görürken, birçok araba da dolu yağışı nedeniyle hasar gördü.
Ankara'da dolu yağışı hayatı felç etti24.05.2019 17:13
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