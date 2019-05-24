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Ankara'da dolu yağışı hayatı felç etti

24.05.2019 17:13

Ankara Beypazarı'nda birden bastıran dolu ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Ekili araziler büyük zarar görürken, birçok araba da dolu yağışı nedeniyle hasar gördü.


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