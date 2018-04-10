Alman polisinden Türk vatandaşına küstah hareket!08 Nisan 2018, Pazar
Almanya'da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı. Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırıldı. Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk'e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk " Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!" dedi.
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