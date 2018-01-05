Albayrak: "Bu sürecin geri dönüşü yok, ya olacağız, ya olacağız" 04 Ocak 2018, Perşembe

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bu sürecin geri dönüşü yok, ya olacağız, ya olacağız. Birlik olmayan, ülke içerisinde ayakta durmayan, duramayan ülkelerin, teker teker nasıl çözülüp nereye sürüklendiğine şahit oluyoruz ama elhamdülillah, bu ülkenin başında öyle güçlü bir liderlik sergileyerek, öyle dimdik süreci yöneten bir insan var ki son üç beş yılda yaşadığımız tüm bu badirelerden daha da güçlenerek çıktığımız bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu birilerinin hoşuna gitmiyor, bu mücadele bitmeyecek. Bu kavga dövüş bitmeyecek, kıyamet kopana kadar hak batıl bitmeyecek. Ancak, bize düşen resmi okuyup, buna göre hareket etmek." dedi.