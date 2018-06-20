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AK Parti'den çok ses getirecek yeni reklam filmi

18 Haziran 2018, Pazartesi

24 Haziran seçimleri yaklaşırken AK Parti'nin yeni reklam filmi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği reklam filminde geçmişten günümüze şanlı tarihimize ve ecdadımıza yapılan göndermeler dikkat çekti.

Birbirinden etkileyici söz ve görüntülere yer verilen filmde, bir Zümrüd-ü Anka kuşunun şanlı tarihimizden bugüne yolculuk edişi ele alındı.

Zümrüd'ü Anka'nın tarihi yolculuğu sırasında Erdoğan; Osman Paşa, Fatih Sultan Mehmed, Abdulhamid gibi tarih yazan liderlerimize değinerek ecdadı övdü.

Film, Zümrüd-ü Anka'nın; Türkiye'nin son zamanlarda imza attığı İHA-SİHA'lar, hastaneler, köprüler, havalimanları, santraller gibi mega icraatlerde yolculuk etmesiyle son buluyor.

İşte çok ses getirecek o reklam filmi...
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