Yol Durumu

Ahmet Zeki Üçok'tan şok iddia!

05 Aralık 2017, Salı
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, "Çok güvenilir kaynaklardan bir bilgi aldım. Bu darbenin içerisinde olan kişilerin Makedonya ve Kosava'da uluslararası istihbarat örgütleriyle bir örgütlenme içerisinde oldukları ve ülkemizde bir kargaşa yaratma amacıyla bu darbenin etkilerini sürdürmek istiyorlar" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları