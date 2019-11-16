Ahmet Kaya'nın aramızdan ayrılışının 19.yıl dönümünde unutulmadı! 16.11.2019 15:04

Lafı çok uzatmaya gerek yok. Fotoğraftaki bu genç şarkıları, albümleri, sözleri ile tanıdığımız, hala binlerce kişinin ezberinde olan yıllar geçse de üstünden 7'den 70'e herkesin dinlemeye devam ettiği şarkılara imza atan Ahmet Kaya 19 yıl önce bugün hayatını kaybeden Ahmet Kaya'dan başkası değil. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya ölüm yıldönümü olan 16 Kasım'da sevenleri ve hayranları tarafından fotoğraflarıyla ve şarkılarıyla anıldı…