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Afrin'deki Öcalan anıtı yerle bir edildi

31 Ocak 2018, Çarşamba
Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürerken, YPG/PKK'nın eli kanlı lideri Öcalan'ın anıtı da kahraman pilotlarımızın hedefindeydi. Türkiye sınırına 2 kilometre uzakta bulunan anıt Türk jetleri tarafından bombalanarak yerle bir edildi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

ellerinize sağlık canım ordumuz ALLAH devletimize ordumuza zeval vermesin güç kuvet versin AMİN :

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evet3
hayır1
cevapla 31.01.2018 21:53
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