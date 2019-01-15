Adana'da kaza yapan sürücü arkadaşını bırakarak kaçtı

Adana'da iki aracın karıştığı kaza sonrası araçlardan biri sulama kanalına düştü. Kanala düşen aracı kullanan kişi yüzerek olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan diğer kişi ise aracın üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu.
Adana'da kaza yapan sürücü arkadaşını bırakarak kaçtı15 Ocak 2019, Salı
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