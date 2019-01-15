Adana'da kaza yapan sürücü arkadaşını bırakarak kaçtı 15 Ocak 2019, Salı

Adana'da iki aracın karıştığı kaza sonrası araçlardan biri sulama kanalına düştü. Kanala düşen aracı kullanan kişi yüzerek olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan diğer kişi ise aracın üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu.