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ABD'deki kumpas davasında tanık rezaleti

11 Aralık 2017, Pazartesi
New York'ta görülen yargı tiyatrosunda bugün bir skandal daha yaşandı. "17/25 Aralık'tan bilgim bile yoktu, herkes gibi medyadan öğrendim" diyen FETÖ'cü polis Hüseyin Korkmaz ABD'deki kumpas davasında tanık olarak ifade verdi. 17/25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'cü polislere yönelik açılan soruşturmada gözaltına alınmış ve 17 aylık tutukluğun ardından serbest bırakılmıştı.
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