A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!
11 Aralık 2017, Pazartesi
Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri aktarmak için canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Ramazan Aktaş olaylar karşısında duygusal anlar yaşadı. Direniş'in 5. gününde Filistinli Müslüman kadınların ve küçük çocukların İsrail askerleri tarafından yumruklandığı anlara şahit olan muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.
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