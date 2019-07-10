Beşiktaş Tyler Boyd transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir ilgilediği Tyler Boyd'un transferi konusunda Portekiz kulübü Guimaraes ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen ABD'li oyuncu Tlyer Boyd için uzun süredir Portekiz ekibi Guimaraes'le görüşen Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.
Boyd için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, bu rakamı da taksitle verecek.
Beşiktaş, Boyd'u önümüzdeki hafta Riva'da gerçekleşen kampa dahil edecek.
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