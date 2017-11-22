Kırgın Çiçekler 98. Bölüm

Meral, Kader'e her şeyi itiraf etmek isterken, Zehra onu vazgeçirmeye çalışır. Kızlar eski yurtlarından bir arkadaşlarının ölümüyle çok üzülür. Feride ve Ali olayın peşine düşer. Songül kızlara hamile olduğunu müjdeler. Haberi alan Güney, sevinçten deliye döner. Kader hayatındaki sır perdesini kaldırır. Neriman'ın akrabası olduğunu öğrenir. Ejder, gerçek torunun Kader olduğunu açıklar. Meral'in Kader'in yerine geçerek yalan söylediğini öğrenen kızlar büyük şok yaşarlar.
Kırgın Çiçekler 98. Bölüm21 Kasım 2017, Salı
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- Kırgın Çiçekler 96. Bölüm
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- Kırgın Çiçekler 95. Bölüm
- Zehra, Meral'in paralarını alıyor!
- Macide, Kader'i kurtarıyor...
- İnsanın şansı varken sevdiklerine sarılmalı...
- Meral teknede yakalandı!
- Kırgın Çiçekler 95. Bölüm fragman
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