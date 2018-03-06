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Kırgın Çiçekler 112. Bölüm

06 Mart 2018, Salı

Kızlar teslim olacak

Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder. Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.

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