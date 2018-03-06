Kırgın Çiçekler 112. Bölüm

Kızlar teslim olacak
Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder. Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.
Kırgın Çiçekler 112. Bölüm06 Mart 2018, Salı
Kızlar teslim olacak
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