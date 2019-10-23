Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm izle! Masada husumet artıyor! 23.10.2019 09:45

Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta dengeler değişmeye başladı. Yayınlanan bölümde Behzat ve Boran'a ne olacağı merak edilirken, Tipi'nin yeniden dizide yer alması izleyiciyi şaşırttı. Heyecan dolu sahnelerin ardından bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler EDHO 144. bölüm izleme seçeneğini araştırıyor. EDHO 144. son bölüm kesintisiz izle seçeneği takvim.com.tr'de.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. BÖLÜM İZLE!

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.