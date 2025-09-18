PODCAST CANLI YAYIN

Pendikspor penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Düzcespor ile Pendikspor’un nefes kesen mücadelesi normal sürede 3-3 berabere bitti. Seri penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Pendikspor, tur atlayan taraf oldu. İşte maçın kazananını belirleyen penaltı atışları.

Düzcespor - Pendikspor karşılaşmasında gol perdesini açan isim 32. dakikada Adnan Uğur oldu. 45'te kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Görkem Bitin, farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 55'i gösterirken Görkem bir kez daha sahneye çıkarak üç farklı üstünlüğü getirdi. 57'de Yiğit Fidan ev sahibi adına kendi ağlarını havalandırırken 62. dakikada Alperen Arslan farkı bire indirdi. 87'de Eray Pazar, ev sahibinin geri dönüşe imza attığı golü kaydetti. Maç uzatmalara gitti. 120 dakika sonunda da skor değişmedi.

Yapılan penaltı atışlarında kazanan 5-3'lük skorla Pendikspor oldu.

3. TURA YÜKSELDİ

Düzcespor'u yenen Pendikspor, adını 3. tura yazdırdı.

