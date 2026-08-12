Konya’da alacak verecek cinayeti: Bıçakladığı husumetlisinin başında beklediği anlar kamerada
Konya’nın Meram ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisinin önünü kesen Emin B. (36), 33 yaşındaki Tugay Sarı’yı bıçaklayarak öldürdü. Çevredekilerin can pazarı yaşayıp yaralıya yardım etmeye çalıştığı sırada, cinayet zanlısının kanlar içindeki kurbanının başında bekleyip bağırdığı tüyler ürperten anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam