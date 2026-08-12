Konya’da alacak verecek cinayeti: Bıçakladığı husumetlisinin başında beklediği anlar kamerada

Adana'da evine narkotik baskını yapılan şüpheli tutuklandı: 283 bin sentetik hap ele geçirildi

Adana’da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İnegöl'de alkollü sürücüye 190 bin tl ceza: Basın mensuplarına mermerle saldırdı