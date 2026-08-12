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Konya’da alacak verecek cinayeti: Bıçakladığı husumetlisinin başında beklediği anlar kamerada

Konya’da alacak verecek cinayeti: Bıçakladığı husumetlisinin başında beklediği anlar kamerada

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Konya’nın Meram ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisinin önünü kesen Emin B. (36), 33 yaşındaki Tugay Sarı’yı bıçaklayarak öldürdü. Çevredekilerin can pazarı yaşayıp yaralıya yardım etmeye çalıştığı sırada, cinayet zanlısının kanlar içindeki kurbanının başında bekleyip bağırdığı tüyler ürperten anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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