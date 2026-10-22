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Başakşehir'de otoyolda ters yönde ilerleyip aynayı kırdı kamera deşifre etti: 90 bin TL ceza

Başakşehir'de otoyolda ters yönde ilerleyip aynayı kırdı kamera deşifre etti: 90 bin TL ceza

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İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda gece yarısı 34 MBA 484 plakalı otomobiliyle ters yönde ilerleyerek başka bir aracın dikiz aynasını kıran ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü E.D., trafik polisinin kamera incelemesiyle yakalandı. Sürücüye 'bölünmüş yollarda ters yönde araç kullanmak' suçundan 90 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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