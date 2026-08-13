CANLI YAYIN
Geri
Adana’da toplu taşımada klima tepkisi: Vatandaşlar araç içinde nefes almakta zorlanıyor

Adana’da toplu taşımada klima tepkisi: Vatandaşlar araç içinde nefes almakta zorlanıyor

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana’da rekor seviyelere ulaşan bunaltıcı sıcaklarda toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılmaması vatandaşları çileden çıkardı. CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs ve dolmuşlarda sıcaklık nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirten yolcular, artan ulaşım ücretlerine rağmen konforsuz yolculuk yapmalarına isyan ederek denetimlerin artırılmasını istedi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Ankara'da 2 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Ankara'da 2 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Silivri'deki korkutan yangın kontrol altına alındı!
Silivri'deki korkutan yangın kontrol altına alındı!
CHP'li vekil Yazgan'a cinsel taciz iddiasıyla darp kamerada
CHP'li vekil Yazgan'a cinsel taciz iddiasıyla darp kamerada
Ankara'da halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı
Ankara'da halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle