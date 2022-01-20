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Zeytinburnu'nda önünü kestiği husumetlisine kurşun yağdırdı, o anlar kamerada

Zeytinburnu'nda önünü kestiği husumetlisine kurşun yağdırdı, o anlar kamerada
20.01.2022 11:48

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Zeytinburnu’nda husumetli olduğu kişinin önünü kesen silahlı saldırgan kurşun yağdırdı. Olayda bacağından yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmazken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saat 22.55’te Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 2 kişi arasında daha önceden bulunan bir husumet vardı. Taraflardan biri sokak üzerinde diğerinin önünü kesti. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından belindeki silaha sarılan saldırgan, husumetlisine 4 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan kişi bir arabanın yanına düştü. Saldırgan kişi ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri yaralıya yardım etmek için dışarı çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi.

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