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Zeytinburnu’nda feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Zeytinburnu’nda feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı
02.12.2021 09:13
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Zeytinburnu’nda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek iki farklı araca çarparak durdu. Kazada 3’ü ağır 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen bir kişi otomobile bakıp sinir krizi geçirdi. Kaza, Zeytinburnu Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı 34 ME 6100 plakalı kamyonet, sürücünün makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıkarak ilk önce önündeki 34 THH 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet karşı şeride geçip 34BCM 794 ve 34 YR 1154 plakalı araçlara vurarak durabildi. Kazada 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Olayı gören civardaki vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Araçlardan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan bir şahsın yakını olay yerine geldiğinde aracı görünce sinir krizi geçirdi.

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