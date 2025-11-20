PODCAST CANLI YAYIN
Üsküdar'da 'çöp' kavgasında komşusunu öldüren şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Üsküdar'da 'çöp' kavgasında komşusunu öldüren şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Üsküdar'da komşular arasında ‘evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışmada komşusu Kenan Hamarat'ı öldüren Erol K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Erol K. Hakkında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın taraflarından Kenan Hamarat, cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye girdi. Kavganın diğer tarafı olan Erol K. ise kokoreç dükkanındaki Hamarat'ı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

Adliyeye sevk edilen Erol K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Erol K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. Şüpheli Erol K. 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.


İddianamede, şüpheli Erol K.'nın, Kenan Hamarat'a birden fazla kez ekmek bıçağı ile saldırdığı, otopsi raporunda ise maktülün ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifadeleri yer aldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle