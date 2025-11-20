Üsküdar'da 'çöp' kavgasında komşusunu öldüren şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın taraflarından Kenan Hamarat, cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye girdi. Kavganın diğer tarafı olan Erol K. ise kokoreç dükkanındaki Hamarat'ı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

Adliyeye sevk edilen Erol K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Erol K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. Şüpheli Erol K. 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.



İddianamede, şüpheli Erol K.'nın, Kenan Hamarat'a birden fazla kez ekmek bıçağı ile saldırdığı, otopsi raporunda ise maktülün ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifadeleri yer aldı.