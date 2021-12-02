Trafikte yumruklu “yol verme” kavgası kamerada

Çağlayan’da trafikte tartışan sürücüler birbirilerine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların sürücüleri ayırmakta güçlük çektiği kavga kameralara yansıdı. Kağıthane Çağlayan’da meydana gelen olayda 34 ET 6066 plakalı aracıyla cadde üzerinde seyir halinde olan Cüneyt A., 34 COE 162 plakalı araç sürücüsü Ahmet T. ile trafikte yol verme yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan sürücüler araçlarından inerek birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga eden sürücüleri vatandaşlar güçlükle ayırdı Ahmet T. ve Cüneyt A. Arasındaki kavgayı gören trafikteki diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Birbirlerini darp eden sürücüler daha sonra olay yerinden araçlarına binerek ayrıldı. Kavgada darp edilen Cüneyt A. Polis merkezine giderek yaşanan olay hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Ahmet T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.