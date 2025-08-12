TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bahçeköy köyü mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan İstanbul'a giden Gürkan Güner idaresindeki 23 AFS 741 plakalı Kayısı Kent firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Yusuf S. yönetimindeki 05 ABV 303 plakalı soğan yüklü kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1'i ağır 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.