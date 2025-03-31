PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ’da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 21:40

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay, 30 Mart 2025 Pazar, Ramazan Bayramının 1. günü saat 19.30 sıralarında Kapaklı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Murtaza T. hayatını kaybederken Cem T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Murtaza T. ise hastane morguna gönderildi. Olay sonrası polis ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına alırken başlatılan soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Konya'da otomobil uçurma yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı
31.03.2025Pazartesi
Konya'da karı-koca arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu: 4 yaralı
31.03.2025Pazartesi
Bilecik'te pompalı tüfekle dehşet saçıldı! 2 yaralı
31.03.2025Pazartesi
İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı
31.03.2025Pazartesi
Ordu'da bayramın ikinci günü ölen oğlu ile aynı kaderi paylaştı
31.03.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Volkan Konak’ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada! 00:07
Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada!
31.03.2025Pazartesi
Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları... 01:18
Volkan Konak hayatını kaybetti!
31.03.2025Pazartesi
Volkan Konak sahnede fenalaştı! 01:21
Volkan Konak sahnede fenalaştı!
31.03.2025Pazartesi
KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayata gözlerini yumdu! 04:59
KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayata gözlerini yumdu!
31.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN