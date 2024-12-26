PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ Çorlu’da film gibi kaza! Polis aracına çarpan alkollü sürücü: Ben çarpmadım
Haberler Yaşam Videoları

Tekirdağ Çorlu'da film gibi kaza! Polis aracına çarpan alkollü sürücü: "Ben çarpmadım"

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 23:46

Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü, dur ihtarında bulunan trafik polisi ekip otosuna çarptı. Sürücünün, "Çarpmadım" diyerek kendini savunması ise ilginç karşılandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü, dur ihtarında bulunan trafik polisi ekip otosuna çarptı. Sürücünün, "Çarpmadım" diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Orion ışıklardan İstanbul istikametine seyreden bir otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücüyü fark eden trafik polisi otomobilin peşine düştü. Çevre yolu Yeni Sanayi mevkiinde trafik polisi tarafından durdurulmak istenen otomobil, polis otosuna çarptı.
Kaza maddi hasarla atlatılırken, sürücü S.G.'nin yapılan kontrollerinde 4.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün, "Çarpmadım" diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldı. S.G.'nin ehliyetine 6 ay geçici süreyle el konulurken, toplam 13 bin lira para cezası kesildi.

SIRADAKİ VİDEO
Aksaray uyuşturucu operasyonu: “Keşke 10 kilo yakalatsaydım” diyen kadın torbacı tutuklandı!
26.12.2024Perşembe
Kocaeli Körfez'de maganda dehşeti! Trafikte sözlü atışma silahlı çatışmaya döndü: 3 yaralı!
26.12.2024Perşembe
İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı!
26.12.2024Perşembe
İzmir Bayraklı'da iğrenç taciz kamerada: Bisikletli sapık yolda yürüyen kadını taciz etti; olay anı kamerada!
26.12.2024Perşembe
Sinop Demirciköy Tüneli'nde feci kaza: Otomobil tünelde duvara çarptı: 1 ölü!
26.12.2024Perşembe
Bunlar da Var
Galatasaray’ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile sözlendi: Çiftin birlikte kareleri de ortaya çıktı 00:27
Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile sözlendi
26.12.2024Perşembe
Düşen uçakta son görüntü: ’’Kelime-i şehadet’’ getiren yolcu kamerada! 01:30
Düşen uçağın içinden son görüntü: O anları kayda alıp ''Kelime-i şehadet'' getirdi!
25.12.2024Çarşamba
UÇAK KAZASI: Kazakistan’da Yolcu uçağı böyle düştü! 00:28
Kazakistan'da yolcu uçağı böyle düştü! İşte facia anına dair en ne görüntü!
25.12.2024Çarşamba
İranlı molladan Humus’ta provokasyon: Suriye yönetimine karşı savaş çağrısı 00:31
İranlı molladan Humus'ta provokasyon
26.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN