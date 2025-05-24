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Taşlıca Barajı’nda facia: Genç Furkan’ın cansız bedenine ulaşıldı
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Taşlıca Barajı’nda facia: Genç Furkan’ın cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 01:28:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 01:30:54

Niğde’nin Taşlıca Köyü’nde serinlemek için baraj göletine ayağını sokan 13 yaşındaki Furkan Kalkan, dengesini kaybederek suya düştü. Uzun süren arama çalışmalarının ardından genç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, güvenli olmayan su alanlarında yüzme yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Niğde Merkez'e bağlı Taşlıca Köyü sınırlarındaki Taşlıca Baraj Göleti'nde akşam saatlerinde trajik bir kaza yaşandı. 13 yaşındaki Furkan Kalkan, serinlemek amacıyla baraj kenarından suya ayaklarını sokarken, zeminin membran kaplı olması nedeniyle dengesini kaybedip suya düştü. Olayı gören arkadaşı hemen yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinden itibaren hem su üstünde hem de su altında yürütülen arama kurtarma çalışmaları, Mersin'den gelen polis dalgıç ekiplerinin de katılımıyla sürdürüldü. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda Furkan Kalkan'ın cansız bedenine saat 23.30 civarında ulaşıldı. Genç çocuğun cenazesi otopsi için Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte baraj, gölet ve sulama kanalları gibi alanların yüzme için güvenli olmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Çocukların kontrolsüz şekilde bu tür alanlarda bırakılmaması, uyarı levhalarına ve güvenlik görevlilerinin ikazlarına uyulması büyük önem taşıyor. Sadece yetkili kurumlarca belirlenen güvenli alanlarda yüzülmesi, benzer acıların yaşanmaması açısından hayati önemdedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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