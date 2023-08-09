Beyoğlu Taksim Meydanı’nda sivil trafik ekiplerinin, yolcu seçtiğini tespit ettiği taksi şoförüne para cezası kesildi. Yolcu seçtiği ve fren lambası yanmadığı için ceza kesilen bir taksi şoförü aracının bağlanacağını öğrenince "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurdu. Taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan taksicinin müşteri seçtiği ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Dolmabahçe'ye giden bir müşyeriyi mesafe diye kabul etmediği kameraya yansıdı.