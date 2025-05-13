PODCAST CANLI YAYIN
Sultanbeyli’de korkunç kaza anı kamerada: Araç küçük çocuğun üstünden geçti! 4 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları

Sultanbeyli'de korkunç kaza anı kamerada: Araç küçük çocuğun üstünden geçti! 4 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.05.2025 00:59:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 01:02:25

Sultanbeyli’de sokakta oynarken düşen 4 yaşındaki çocuğun üzerinden hafif ticari araç geçti. Ağır yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli'de yürek burkan bir kaza meydana geldi. Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak'ta dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, 4 yaşındaki bir çocuk sokakta oyun oynarken dengesini kaybederek yere düştü. Tam o sırada sokaktan geçen hafif ticari araç, yerdeki çocuğun üzerinden geçti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinlerini yasa boğan kazayla ilgili inceleme sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Mardin’de otomobil devrildi: 1 yaralı
13.05.2025Salı
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
12.05.2025Pazartesi
Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü
12.05.2025Pazartesi
Avcılar’da trafik kazası: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı
12.05.2025Pazartesi
Alanya’da silahlı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
12.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara Gölbaşı’nda feci motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti 00:47
Gölbaşı'nda motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü!
12.05.2025Pazartesi
PKK’yı lağveden kongreden özel görüntüler! 00:42
İşte PKK'yı lağveden kongre!
12.05.2025Pazartesi
Masadaki beyaz bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde 01:31
Avrupa basını çalkalandı! Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı?
11.05.2025Pazar
Ankara’da korkunç kaza kamerada: 1 ölü 00:32
Korkunç kaza kamerada: 1 ölü
11.05.2025Pazar
CANLI YAYIN