Sultanbeyli’de korkunç kaza anı kamerada: Araç küçük çocuğun üstünden geçti! 4 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.05.2025 00:59:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 01:02:25

İstanbul Sultanbeyli'de yürek burkan bir kaza meydana geldi. Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak'ta dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, 4 yaşındaki bir çocuk sokakta oyun oynarken dengesini kaybederek yere düştü. Tam o sırada sokaktan geçen hafif ticari araç, yerdeki çocuğun üzerinden geçti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinlerini yasa boğan kazayla ilgili inceleme sürüyor.