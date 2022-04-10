RAMAZAN İMSAKİYE
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Sosyal medya için atla trafiğe çıktı araba çarptı

Sosyal medya için atla trafiğe çıktı araba çarptı
10.04.2022 14:32

OTOMATİK OYNAT

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Sosyal medyada tıklanmak ve beğeni kazanmak uğruna yapılan çeşitli denemeler maalesef bazen kötü sonuçlanabiliyor. Hatay’da trafikte atıyla gezerken sosyal medyaya atmak için video çeken kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yaşam Videoları

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, at ile trafikte dolanan genç sosyal medyaya atmak için arkadaşına video çektirmeye başladı.

ARABA ÇARPTI
At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

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