Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

09.08.2020 07:45

Son dakika haberine göre Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, ilk gelen bilgilere göre 5 ölü ve 26 kişinin yaralı olduğu açıklandı.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı ve ölenlerin olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin de olduğu öğrenildi.