Son dakika: İzmir'de orman yangını

01.08.2020 17:43

Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken; dumanlar İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

İZMİR'DE MENDERES'İN ARDINDAN BORNOVA'DA DA YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Bornova'da da makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahaleleri sürüyor.

Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü.

Öte yandan Bornova ilçesi Homeros Vadisi yakınlarında da henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

2 ayrı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.