RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA I Güngören'de çöken binanın yeni görüntüsü ortaya çıktı!

SON DAKİKA I Güngören'de çöken binanın yeni görüntüsü ortaya çıktı!
13.04.2023 19:46

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Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kamyona ürün yükleyen çalışanların panikle kaçıştığı görüldü. Güngören Malazgirt Caddesi’nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Bir aracın içerisindeki adam, ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan binanın çökme anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde bina çökerken, kamyona ürün yükleyen işçilerin panikle kaçtığı görüldü.

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