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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 01:21 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 01:27

SON DAKİKA I Gazeteci Süleyman Özışık vefat etti

Kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

Süleyman Özışık 1 Mart 1971 Iğdır doğumlu Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Günümüzde, Türkiye gazetesinde ve internet haber sitesinde köşe yazıları yazmaktadır. Ayrıca öz abisi Hadi Özışık'la da YouTube'da kendi kanalında siyasi içerikli söyleşi videoları paylaşmaktadır.

Süleyman Özışık doğum tarihi : 1 Mart 1971

Süleyman Özışık kaç yaşında : 52 yaşında

Süleyman Özışık nerelidir : Iğdır

SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAYATI VE KARİYERİ

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur. 2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.

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