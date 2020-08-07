Son dakika: Bitlis'te korkutan deprem | SON DEPREMLER

07.08.2020 23:53

Son dakika haberine göre... AFAD, Bitlis Hizan'da saat 22:20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberine göre... Bitlis Hizan'da saat 22:20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Bitlis Hizan'da saat 22:20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

#DEPREM: Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) August 7, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.08.07 22:20:11 38.0982 42.5915 2.3 -.- 4.7 4.7 DOGANCI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.08.07 21:53:07 39.0060 28.0365 10.4 -.- 2.0 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.07 21:19:27 38.9975 28.0203 12.8 -.- 2.1 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.07 19:21:47 39.0028 32.7620 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.08.07 18:53:08 39.5733 26.0553 14.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.08.07 18:46:26 39.0133 28.0375 12.3 -.- 3.2 3.0 PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.07 18:26:28 39.6322 25.9333 15.3 -.- 1.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.08.07 18:20:32 36.1310 33.2350 3.1 -.- 1.9 -.- KARADERE-AYDINCIK (MERSIN) İlksel

2020.08.07 17:25:17 36.9197 27.2830 3.7 -.- 2.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.07 15:15:02 34.9123 24.1528 16.5 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.07 14:44:38 38.8215 27.7940 8.7 -.- 1.4 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel