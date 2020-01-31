Haberler Video Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında flaş karar
Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında flaş karar

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında flaş karar

31.01.2020 11:51

İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.


Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
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