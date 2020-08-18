Son dakika: Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye: Ağlarsan dilini keserim

18.08.2020 11:17

Son dakika haberine göre, İstanbul Sultangazi’de annesine şiddet uygulayan ve bıçakla saldıran babasını, annesini korumak için öldüren 16 yaşındaki genç, ilk celsede tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında babasının sürekli şiddet uyguladığını söyleyen genç, “Babam annemi boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibiydi. Babam cebinden bir bıçak çıkarttı ve ‘ağlarsan dilini keserim’ dedi. Annemin nefes alamadığını görünce dayanamadım” dedi.