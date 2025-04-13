Sivas’ta feci trafik kazası: Otomobil kontrolden çıktı! 1 ölü

Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Gürler yönetimindeki 58 HB 802 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, aydınlatma direğine ve askeri kışla duvarına çarparak durabildi.
Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Gürler, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.