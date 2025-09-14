Sivas’ta feci kaza: Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 15 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas-Erzincan karayolu girişinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 AEE 210 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Olayın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.