PODCAST CANLI YAYIN

Sivas’ta feci kaza: Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 15 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas-Erzincan karayolu girişinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 AEE 210 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Olayın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle