Sinop’ta kontrolden çıkan araç bariyere çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta kontrolden çıkan ATV aracının bariyere çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Samsun Yolu Kabalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre H.Y. idaresindeki 57 ACF 524 plakalı ATV aracı, Boyabat istikametinden Gerze istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyere çarptı. Kazada ATV sürücüsü H.Y. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.