Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeye başladı.

Şüphelilerden 3'ünün İstanbul'dan getirildiği belirtildi.

TUTUKLAMA GELDİ

Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan M.C.Ç., A.M.G., C.G. ve O.A. tutuklandı.

Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a ulaştı.



*Yakalanan Doğukan Çep

BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı.



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul'da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Çep'in Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Çep otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Çep yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si daha önce adliyeye getirilmiş, bunlardan 6'sı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.