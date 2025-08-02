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Şanlıurfa’da kanala düşen otomobildeki 2 kişi sağ kurtarıldı

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi, bölgede hazır bekleyen arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ KURTARILDI

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Olay anında bölgede hazır bulunan Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri hızlı müdahale ile araç içindeki Ali A. ve Ahmet D.'yi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, 63 BZ 413 plakalı otomobil sürücüsü Ali A., direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtu. Kanalda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, kazayı hemen fark edip kurtarma operasyonuna başladı. Kurtarılan iki kişi sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarılırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

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