Şanlıurfa’da arazi kavgası kamerada: Amca ve yeğeni öldü! 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca ve yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'DA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada amca ve yeğeni hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Birecik'e bağlı Bozdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Seçme (50) ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme (30) ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, karşılıklı silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Emel Seçme de kurşunların hedefi oldu.

Silah sesleriyle mahallede panik yaşanırken, yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Murat Seçme ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde evin önünde başlayan tartışma, silahların ateşlenmesi ve çevredeki kişilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

