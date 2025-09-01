Samsun'da dehşet: 42 yaşındaki kadın balkondan atladı

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yürek burkan bir olay yaşandı. İki çocuk annesi olan kadın kuaför Esra Şentürk (42), boşandığı eski eşi Ç.S.'nin kaldığı eve gitti.

Edinilen bilgilere göre, eski eşi evde uyuduğu sırada balkona çıkan Esra Şentürk, telefonla konuştuğu bir kişiye intihar edeceğini söyledi. Bu sırada durumu fark eden karşı komşular, Şentürk'ü ikna etmeye çalışarak "Yapma" diye bağırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Esra Şentürk, kendini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Şentürk, olay yerine hızla gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.