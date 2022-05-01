RAMAZAN İMSAKİYE
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Şampiyonluk kutlamalarında korku dolu anlar! Aracıyla çarptığı şahsı metrelerce savurdu

Şampiyonluk kutlamalarında korku dolu anlar! Aracıyla çarptığı şahsı metrelerce savurdu
01.05.2022 08:57

OTOMATİK OYNAT

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Samsun’da Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında 2 takım taraftarları karşılaşınca gerginlik çıktı. Bir sürücünün otomobiliyle şahsı metrelerce savurduğu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Süper Lig’de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 2-2’lik beraberliğin ardından 7. şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili taraftarlar maçın bitmesinin ardından Samsun’da konvoy yapmak istediler. Samsunspor taraftarlarının olduğu bölgeye gelen Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis olayların büyümemesi için biber gazı ile müdahale etti. Biber gazı ile müdahale sırasında birçok taraftar biber gazından etkilendi. Polislerin güvenlik önlemlerini arttırmasıyla birlikte Trabzonspor konvoyunda bulunan taraftarlar sevinç gösterilerine devam etti. Yaşanan olaylarda Trabzonspor taraftarının kullandığı bir arabanın Samsunspor taraftarına arabayla çarpıp kaçtığı da gözlemlendi. Arabaın çarpması sonucu havada takla atan Samsunspor taraftarının yanına Samsunspor taraftarları koşarak ayağa kalmasına yardımcı oldu. Olayı gören insanlar, “adam öldü” diye bağırdılar. Güvenlik güçlerinin taraftarı dağıtmasının ardından ara sokaklara dağılan bazı taraftarlar yoldan geçen araçlara taş attılar. Çıkan olaylarda eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’ta biber gazından etkilendi.

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