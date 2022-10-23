Sahaf Adil Sarmusak Kur'an-ı Kerim'i ne zorluklarla öğrendiğini işte böyle anlattı

Sarmusak, Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğrendiğini şu sözlerle anlattı:

"1942'den sonrasını çok iyi hatırlıyorum. Bazı şeylerde zulüm ve eziyet gördüğünüz zaman ruhunuza öyle bir yer ediyor ki onu kıyamete kadar unutmanız mümkün değil. Bizim zamanımızda bir evde Kur'an yakalanacağına bir sürü cephaneliğiniz olsun. Kur'an daha büyük bir suçtu. Jandarmalar dolaşırdı. Biz nasıl öğrendik? Büyüklerimiz pazartesi pazara giderdi. Pazarcıların ambalajlarından arta kalan beyaz kağıt parçalarını getirirlerdi. Medreseler kapandığında ilmi yerde kalan mollalar vardı. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Tavuk kanadıyla Elif, be, te, se yazarlardı. Ben okurdum başkasına verirdim. İlk 5 harfi öğrenen başkasına verir, sonra diğer harfler öğrenilmeye başlanır. Biz bu şekilde Kur'an öğrendik" ifadelerini kullandı.