Pendik'te okula giden 10 yaşındaki Demirhan’a sokak köpekleri saldırdı

"Köpekler beni yere düşürdü, ondan sonra beni ısırmaya başladılar"

O anları anlatan 10 yaşındaki Demirhan Ömerdursun, "Ben ilk önce okula gidiyordum. Giderken köpekler tek olduğumu gördüler. Ben de aslında köpekleri görmemiştim. Onlar üstüme koşmaya başladılar. Kaçsam daha daha çok saldıracaklardı o yüzden arkamı döndüm. Ve beni yere düşürdüler. Ondan sonra beni ısırmaya başladılar. Köpekler beni ısırırken servis geldi. Köpekler de kaçmaya başladı. O servisçi aldı beni evime götürdü. Evde de annem babamı çağırıp hastane götürdü. En çok popomdan ve sırtımdan yara aldım." dedi.

"Çanta olmasaydı boynu ve başı da zarar görecekti"

Anne Pakize Karaduman ise "10 yaşındaki oğlum okula giderken şurada gördüğünüz başıboş bu arazide 6 tane köpek tarafından saldırıya uğradı. Sitemizin güvenliği ve buradan geçen bir servis şoförü olaya müdahale ediyor. Birkaç saniye içinde zaten hemen ediyorlar fakat ona rağmen yüzüstü düştüğü için çantası, boyun ve baş bölgesini koruyor. Onun dışında vücudunun komple, sırt, arka, bacak, ayak bileklerine kadar darbe alıyor. Çanta olmasaydı boynu ve başı da zarar görecekti. Hatta güvenlik ya da servis şoförü müdahale etmeseydi. Belki de oğlumu araziye sürükleyeceklerdi. Daha uzun süre darbe alacaktı. Ve ben onun okulda olduğunu düşünecektim." diye konuştu.