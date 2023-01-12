Pendik'te okula giden 10 yaşındaki Demirhan’a sokak köpekleri saldırdı

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Demirhan Ömerdursun, okula gitmek üzere evinden çıktı. Sokakta yürümeye başlayan küçük çocuğu, evlerinin karşısındaki boş arazide bulunan sokak köpekleri kovalamaya başladı. Yüzüstü yere düşen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Şans eseri oradan aracıyla geçen bir servis şoförü Ömerdursun'u kurtardı. Sırtında, kalçasında ve baldırında yaralar oluşan çocuğun annesi Pakize Karaduman, hastaneden sağlık raporu alarak ilgili kurumlara şikayette bulundu. Öte yandan arazide bulunan sokak köpeklerinin mahalle sakinlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.