Oyuncu Sevil Akdağ’ın öldürdüğü arkadaşı Elif Kırav son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı. Oyuncu Sevil Akdağ önce eğlendiği sonra tartıştığı arkadaşı fenomen Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Akdağ polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sevil Akdağ'ın ifadesine göre, arkadaşı Elif ile gece boyunca alkol aldıktan sonra eve döndüler ve evde de içmeye devam ettiler. Sabah saatlerinde aralarında sebepsiz bir kavga çıktığını, Elif'in kendisine vurduğunu ve çıkan boğuşmada birlikte yere düştüklerini belirten Akdağ, Elif'in hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını, aşırı alkol nedeniyle olayı tam olarak hatırlamadığını iddia etti. Elif Kırav bugün son yolculuğuna uğurlandı