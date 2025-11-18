PODCAST CANLI YAYIN
Otobüsteki bıçaklamanın sebebi 'yan baktın' meselesi çıktı

Konya'da belediye otobüsünde çıkan kavgada 21 yaşındaki genci bıçaklayarak ağır yaralanmasının neden olan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kavganın 'Yan baktın' meselesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Konya Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatlıcak Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan 42 ECL 54 plakalı belediye otobüsünde 2 kişi, 'yan baktın, ne bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Vahdettin I. yanındaki bıçakla Kadirhan Ö.'yü (21) bıçakladı. Genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kadirhan Ö., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli Vahdettin I.'nın, "Bir anda tartışma başladı, sonrasında olay gerçekleşti. Daha sonra ben olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

