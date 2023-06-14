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Ordu'da trafiğin ortasında drift kamerada!

Ordu'da trafiğin ortasında drift kamerada!
14.06.2023 16:38 - Son Güncelleme: 14.06.2023 16:40

OTOMATİK OYNAT

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Trafiği durdurup yolun ortasında drift yapan şahısların hem kendi hem diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.

Yaşam Videoları

Ünye ilçesinde daha önce trafiği tehlikeye düşürdüğü ve drift yaptığı için ehliyeti süresiz iptal edilen Metin T. isimli sürücü, ilçenin farklı yerlerinde üzeri açık spor otomobiliyle yeniden drift yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç ile sahte plaka kullandığı gerekçesiyle toplamda 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı. Ekiplerin ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlattığı öğrenildi.

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